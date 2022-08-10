Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Новофедоровке возросло до 13

Василий Плиткин
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Новофедоровке возросло до 13
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму увеличилось до 13 человек. Об этом в среду, 10 августа, сообщает региональный минздрав.

— По состоянию на 8:30 в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадало 13 человек и один человек погиб, — рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

Известно, что один человек был госпитализирован в Сакскую районную больницу. Амбулаторную помощь оказали десяти пациентам с легкими травмами, из них двое несовершеннолетних.

Еще двое пострадавших обратились в Симферопольскую больницу № 6, им оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на аэродроме днем во вторник, 9 августа, произошла детонация боеприпасов, авиационная техника не повреждена, а причины устанавливаются. В докладе с места происшествия сообщается, что никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.

После инцидента на страницах украинской прессы и в социальных сетях начали распространяться фейки о том, что после детонации боеприпасов туристы стали массово покидать Крым, что привело к транспортным заторам на подъезде к Крымскому мосту. Эту информацию опроверг советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

Взрывы Крым Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте