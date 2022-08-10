В Москве оформлено и утверждено более семи тысяч градостроительных документов

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За первые семь месяцев 2022 года в Москве утверждено, оформлено и принято более семи тысяч разных документов, которые регулируют деятельность градостроительства. Об этом в среду, 10 августа, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Вопреки экономическим трудностям и сложностям градостроительная жизнь в Москве кипит — и бюджетные застройщики, и девелоперы продолжают активную работу, которая сопровождается оформлением различной градостроительной документации, — отметила она.

По словам Княжевской, объем документации не снижается.

— Так, за первые семь месяцев года специалистами Москомархитектуры утверждено 25 проектов планировки территории (ППТ), 27 проектов межевания территорий, внесено 861 изменение в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), выпущено 4399 градостроительных планов земельных участков, — отметила Княжевская.

Она добавила, что было оформлено 672 свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения, а также подготовлено 1050 проектов распорядительных и нормативных документов. Помимо этого, было проведено 6 архитектурных конкурсов.

— Всего с начала года специалистами Комитета принято более 32,2 тысячи заявок на оказание различных госуслуг в сфере строительства, — рассказала Княжевская.

5 августа заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства заявил, что интерес девелоперов к промышленным стройкам в столице вырос в четыре раза.