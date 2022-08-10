Футбольный эксперт прокомментировал отставку тренера «Химок» Юрана

Фото: fckhimki.com / ФК «Химки»

Футбольный эксперт, призер ЧМ-1966 Анзор Кавазашвили прокомментировал отставку тренера «Химок» Сергея Юрана.

Эксперт отметил, что считает Юрана тренером с харизмой и сожалеет, что тому никак не удается поработать в командах длительные сроки. По оценке Кавазашвили, Юран умеет ставить игру, исходя из имеющихся в распоряжении игроков, решать поставленные задачи.

— А самое главное в командах Юрана всегда бьет фонтан эмоций. Посмотрите, какие глаза у Сергея во время матчей. Он заведен до предела сам, и так же заведены игроки. Мне, откровенно говоря, непонятно, когда тренера увольняют при нормальных результатах, — отметил он в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, что Сергей Юран неожиданно покинул пост главного тренера «Химок». Появились сообщения, что его могли уволить с поста главного тренера подмосковных «Химок» за договорной матч. В прошлом сезоне он якобы предлагал «Ростову» договорной матч, но его предложение было отвергнуто. Об этом сообщил журналист Иван Карпов, передает ФАН.

В начале июня руководство подмосковного клуба «Химки» сообщило, что не будет продолжать сотрудничество с известными футболистами Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым. Оба игрока покидают клуб в статусе свободных агентов. Экс-капитан сборной России Александр Мостовой заметил, что с такими футболистами в составе уже сложно решать серьезные задачи в элитном дивизионе РФ.