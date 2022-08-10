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Мужчина убил знакомого на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина убил знакомого на северо-востоке Москвы
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в среду, 10 августа.

Трагедия случилась 8 августа. В квартире дома на Ярославском шоссе было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения с ножевым ранением в груди.

После допроса свидетелей, просмотра записей с видеокамер и следственных экспертиз сотрудники органов правопорядка установили личность преступника и задержали его. Известно, что злоумышленник был знаком с погибшим и был его собутыльником.

На допросе подозреваемый полностью признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах убийства во время проверки показаний на месте преступления.

Следствие собирается ходатайствовать перед судом для заключения подозреваемого под стражу.

1 августа жителя Зеленограда арестовали по подозрению в убийстве своего знакомого во время застолья.

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