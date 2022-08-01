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Жителя Зеленограда отправили в СИЗО после убийства знакомого

Лейла Алиева
Происшествия
Жителя Зеленограда отправили в СИЗО после убийства знакомого
Фото: depositphotos

Суд арестовал жителя Зеленограда, который обвиняется в убийстве своего знакомого во время застолья. Об этом в понедельник, 1 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

— Зеленоградским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому в убийстве знакомого меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказала представитель ведомства.

По словам Ивановой, мужчину заключили под стражу на два месяца.

Преступление, о котором идет речь, произошло в Зеленограде 31 июля в квартире жилого дома. Уточняется, что 60-летний мужчина убил знакомого ножом во время застолья.

18 июля мужчина зарезал в Зеленограде своего знакомого. Рядом с подъездом дома, расположенного по адресу Зеленоград, корпус 200б, было обнаружено тело мужчины 1996 года рождения с ножевым ранением в области груди.

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