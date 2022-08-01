Пожилой житель Зеленограда убил знакомого во время застолья

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зеленоград, к1013 Карта всех событий

В Зеленограде 31 июля в квартире жилого дома 60-летний мужчина убил знакомого ножом во время застолья. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в понедельник, 1 августа.

По данным следствия, ссора произошла во время распития алкоголя. Злоумышленник нанес несколько колотых ранений потерпевшему, отчего последний скончался.

Обвиняемый сообщил о случившемся своему соседу, который немедленно вызвал полицию. В квартире задержанного обнаружили следы борьбы и волочения.

Также найден и нож, который отправили на экспертизу. Следственные действия продолжаются, СК намерен ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

18 июля мужчина зарезал в Зеленограде своего знакомого. Рядом с подъездом дома, расположенного по адресу Зеленоград, корпус 200б, было обнаружено тело мужчины 1996 года рождения с ножевым ранением в области груди.