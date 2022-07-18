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Мужчина зарезал знакомого в Зеленограде

Араз Салехов
Происшествия
Мужчина зарезал знакомого в Зеленограде
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Зеленоград, к200Б Карта всех событий

Мужчина зарезал в Зеленограде своего знакомого. Об этом в понедельник, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, 16 июля рядом с подъездом дома, расположенного по адресу Зеленоград, корпус 200б, было обнаружено тело мужчины 1996 года рождения с ножевым ранением в области груди.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи СК совместно с сотрудниками МВД задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, который ранее был знаком с погибшим. В ходе допроса он признал свою вину и подробно рассказал о том, как совершил преступление.

Иванова добавила, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также стало известно, что в столичном районе Академический произошло убийство пенсионера. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре сотрудники СК установили личность подозреваемого. Им оказался сын убитого мужчины.

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