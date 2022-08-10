Экономист оценил готовность европейских стран сократить потребление газа на 15 процентов

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Экономист Евгений Огородников оценил готовность европейских стран снизить потребление газа.

Он напомнил, что в настоящее время Еврокомиссия выступает за то, чтобы страны ЕС снизили потребление газа на 15 процентов. По словам эксперта, это вызовет определенные трудности.

— С одной стороны, можно, конечно, снизить потребление газа на 15 процентов, но это очень больно для экономики и очень холодно для населения, особенно зимой. Для европейской экономики данная мера — это закрытые предприятия, убытки и проблемы с точки зрения потери миллионов рабочих мест, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

При этом эксперт отметил, что сокращение поставок газа в европейские страны не нанесет ощутимого материального урона российской стороне, поставки будут перенаправлены в другие страны.

В Евросоюзе утвердили план борьбы с энергетическим кризисом, который подразумевает сокращение потребления газа на 15 процентов. В ряде стран уже начали возникать сложности. Так, Германия столкнулась со значительным повышением цен на энергоресурсы и всплеском инфляции, передает Царьград.

Также сообщается, что Болгария не сможет обойтись без российского газа, при этом опасается оплачивать сырье в рублях, написал в четверг, 4 августа, в материале для одного из местных порталов обозреватель Виктор Стефанов.