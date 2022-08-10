Москвичи проголосуют за лучшую смотровую площадку столицы

Парк Горького / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Москве стартовало новое голосование в рамках серии «Лето активного гражданина», в котором жители определят любимую смотровую площадку города. Об этом в среду, 10 августа, сообщил проект «Лето активного гражданина».

В голосовании участвуют девять локаций, откуда появляется возможность насладиться красотой Москвы с высоты птичьего полета. В списке расположились колокольня Ивана Великого, парк «Зарядье», а также смотровая площадка в храме Христа Спасителя. Помимо этого, проголосовать можно за Центральный детский магазин, Российскую академию наук или самую высокую в Европе смотровую площадку, находящуюся в башне «Федерация» в «Москве-Сити». Еще можно выбрать Воробьевы горы, арку Парка Горького или крышу павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

Голосующие имеют возможность выбрать до трех вариантов из девяти, а также один вариант предложить сами, говорится на сайте проекта.

Спецпроект «Лето активного гражданина» посвящен инфраструктуре города и отдыху летом. В материалах всех летних голосований можно найти буквы и цифры промокодов. Если их сложить и активировать код, можно выиграть дополнительные баллы, билеты в городские музеи, сувениры и пригласительные на спецмероприятия.

9 августа сообщалось, что голосование, посвященное празднованию Дня города, завершилось в проекте «Активный гражданин». Его участники определили программу городских и окружных мероприятий.