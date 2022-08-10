Ефимов сообщил о росте производства мебели в Москве в полтора раза за полгода

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В период с января по июнь этого года производство мебели в столице увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду, 10 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Комфортные условия для ведения бизнеса и развитая промышленная инфраструктура способствуют постоянному росту объемов производства в Москве. Так, выпуск мебели в столице в первой половине 2022 года увеличился на 48,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, — рассказал он.

Кроме того, за это время производители поставили заказчикам товары на сумму 7,9 миллиарда рублей, что на 14,5 процента превышает показатель января–июня прошлого года. Уточняется, что мебель в столице изготовляют 90 предприятий.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в Москве выпускают деревянную, металлическую и мягкую мебель для социально значимых учреждений, жилых, офисных и торговых помещений. Так, в первой половине текущего года компании произвели кухонную мебель более чем на 460 миллионов рублей — это в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2021 года.

До этого стало известно, что в столичном районе Косино-Ухтомский появится новый корпус по производству школьной, домашней и офисной мебели. Планируется, что производство сможет реализовывать около 500 тысяч единиц товара в год.