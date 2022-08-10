Андрей Бочкарев: В «Рудневе» построят два производственных комплекса к концу года

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский Карта всех событий

В новом технопарке «Руднево», являющимся частью особой экономической зоны «Технополис «Москва», завершается постройка двух производственных комплексов. Об этом в среду, 10 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В технопарке «Руднево» в районе Косино-Ухтомский завершается строительство двух крупных производственных корпусов, включающих 14 зданий. В ближайшие недели стартует итоговая проверка комплекса из девяти корпусов общей площадью почти 50 тысяч «квадратов» и еще одного объекта, — рассказал Андрей Бочкарев.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что в технопарке «Руднево» сейчас построены два корпуса суммарной площадью почти пять тысяч квадратных метров.

— Первые два корпуса технопарка «Руднево» общей площадью 4,6 тысячи «квадратов» уже получили заключения о соответствии проектной документации, в ближайшее время введем здания в эксплуатацию, — отметил Игорь Войстратенко.

Он добавил, что на площадке также отстроены две трансформаторные подстанции и уже проложены все нужные инженерные сети, чтобы арендаторы смогли сразу начать организовывать производство.

Как уточнили в концерне «Крост», который является генеральным подрядчиком строительства индустриального парка, для того чтобы возвести объекты, используются отечественные материалы и высокоскоростные технологии.

8 августа мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ в технопарке «Руднево». По его словам, в этом году в одном из крупнейших промышленных кластеров Москвы — индустриальном парке «Руднево» — будет создано более трех тысяч новых рабочих мест.