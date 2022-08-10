Названы профессии, которые наиболее востребованы на рынке труда в Подмосковье

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Московской области создали рейтинг профессий, по которым можно найти наибольшее число вакансий в регионе. В тройку лидеров попали швея, дворник и грузчик, сообщает РИАМО.

В настоящее время работодатели предлагают более 11 тысяч рабочих мест швеям, средняя зарплата в отрасли составляет 36 тысяч рублей. Для дворников и уборщиков открыто около пяти тысяч вакансий со средней зарплатой 20 тысяч рублей. Для рабочих и грузчиков предлагается 4600 вакансий. Средняя заработная плата составляет 27 тысяч рублей в месяц.

В топ-5 также попали водители автобусов и автомобилей, а также электромонтеры и электромонтажники. Также большое количество вакансий предлагается для токарей и фрезеровщиков.

НЕ испытывают проблем с трудоустройством и представители IT-сферы, для них предусмотрено 327 рабочих мест, средняя зарплата — 58 тысяч рублей.

У россиян старше 60 лет нет серьезных проблем с трудоустройством, но для этого человеку необходимо иметь должную квалификацию. Такое мнение высказали hr-эксперты в разговоре с «Вечерней Москвой».