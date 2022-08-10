Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нейропсихолог объяснила, как понять, что вашему ребенку еще рано в школу

Ирина Игнатенко
Общество
Нейропсихолог объяснила, как понять, что вашему ребенку еще рано в школу
Фото: Вечерняя Москва

Дети обычно поступают в школу с шести с половиной лет, поскольку считается, что к этому возрасту ребенок становится готов к обучению прежде всего физиологически. Но стоит обращать внимание и на особенности ребенка. Об этом рассказала клинический психолог, нейропсихолог Алевтина Кузьмина.

Эксперт отметила, что ребенок должен эмоционально «созреть» и не воспринимать приход в первый класс как наказание.

— Прежде чем принимать решение о зачислении ребенка в школу, необходимо обратить внимание на его интеллектуальную зрелость: развитие функций внимания, памяти и мышления. Ребенок должен быть готов к целенаправленной самостоятельной деятельности, восприятию инструкций от взрослого человека, — объяснила она в комментарии Life.ru.

Важно, чтобы у ребенка были сформированы навыки самообслуживания. Современные дети в первом классе зачастую не могут делать самые простые вещи: самостоятельно приготовить учебное место, переодеться на урок физкультуры, завязывать шнурки, разложить учебные принадлежности на столе. Также стоит оценить, как ваш ребенок ведет себя в детском коллективе, готов ли он воспринимать правила, принятые в школе.

До начала учебного года остался месяц. Пора заняться подготовкой ребенка к школе: сейчас цены на канцтовары более доступные, чем в конце лета. Учитель начальных классов Школы № 1466 имени Надежды Рушевой Татьяна Гончар рассказала «Вечерке», на покупку каких предметов стоит потратиться.

Дети Психология Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте