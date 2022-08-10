Нейропсихолог объяснила, как понять, что вашему ребенку еще рано в школу

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Дети обычно поступают в школу с шести с половиной лет, поскольку считается, что к этому возрасту ребенок становится готов к обучению прежде всего физиологически. Но стоит обращать внимание и на особенности ребенка. Об этом рассказала клинический психолог, нейропсихолог Алевтина Кузьмина.

Эксперт отметила, что ребенок должен эмоционально «созреть» и не воспринимать приход в первый класс как наказание.

— Прежде чем принимать решение о зачислении ребенка в школу, необходимо обратить внимание на его интеллектуальную зрелость: развитие функций внимания, памяти и мышления. Ребенок должен быть готов к целенаправленной самостоятельной деятельности, восприятию инструкций от взрослого человека, — объяснила она в комментарии Life.ru.

Важно, чтобы у ребенка были сформированы навыки самообслуживания. Современные дети в первом классе зачастую не могут делать самые простые вещи: самостоятельно приготовить учебное место, переодеться на урок физкультуры, завязывать шнурки, разложить учебные принадлежности на столе. Также стоит оценить, как ваш ребенок ведет себя в детском коллективе, готов ли он воспринимать правила, принятые в школе.

До начала учебного года остался месяц. Пора заняться подготовкой ребенка к школе: сейчас цены на канцтовары более доступные, чем в конце лета. Учитель начальных классов Школы № 1466 имени Надежды Рушевой Татьяна Гончар рассказала «Вечерке», на покупку каких предметов стоит потратиться.