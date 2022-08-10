Терапевт оценил опасность новых штаммов коронавируса

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Появившийся в человеческой популяции коронавирус «ниндзя» не способен нанести серьезного вреда инфицированному. В настоящее время у большинства людей сформировался хороший иммунитет к коронавирусу. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

— Остались люди, которые имеют хороший иммунитет к коронавирусу. По большому счету, ему больше негде наносить ущерб. И любые его дальнейшие изменения продиктованы тем, чтобы выжить в популяции человека. Он будет искать такие формы, чтобы как можно меньше травмировать организм и как можно дольше размножаться в нем, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Что касается коронавируса «кентавр», то он, как правило, поражает только верхние дыхательные пути человека. Человек переносит заболевание гораздо легче, без серьезных осложнений.

Новый штамм коронавирусной инфекции BA.5, получивший название «Ниндзя», активно распространяется в мире. По мнению медицинских специалистов, в скором времени он придет в Россию, что приведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает Nation News.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил уверенность, что сейчас в России нет реальной статистики по зараженным коронавирусом.