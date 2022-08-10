Андрей Бочкарев: Скоропомощной комплекс больницы им. В. М. Буянова готов на 60 процентов

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Россия, Москва, Бакинская улица, 26 Карта всех событий

Новый скоропомощной комплекс на территории больницы имени В. М. Буянова построен на 60 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время на объекте, который строится по адресу Бакинская улица, дом 26, выполнены работы по устройству наружных стен здания и работы по устройству надземного пешеходного перехода, — заявил Бочкарев.

Он добавил, что ведутся работы по устройству фасада здания, остеклению и продолжается отделка. Комплекс готов на 60 процентов.

Заместителя мэра отметил, что новый скоропомощный комплекс пропускной способностью до 300 больных в сутки будет объединять в себе новое приемное отделение с четкой системой распределения пациентов по трем зонам, диагностическое — на 30 коек — с современной техникой, лучевой диагностики, экстренный операционный блок, малую операционную и реанимацию.

— В настоящее время продолжаются работы по устройству инженерных коммуникаций. Строители приступили к благоустройству прилегающей территории, — уточнил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в городе открыли еще три столичные поликлиники после капитального ремонта по новому московскому стандарту.