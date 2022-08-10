Андрей Бочкарев: Скоропомощной комплекс больницы им. В. М. Буянова готов на 60 процентов
Новый скоропомощной комплекс на территории больницы имени В. М. Буянова построен на 60 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— В настоящее время на объекте, который строится по адресу Бакинская улица, дом 26, выполнены работы по устройству наружных стен здания и работы по устройству надземного пешеходного перехода, — заявил Бочкарев.
Он добавил, что ведутся работы по устройству фасада здания, остеклению и продолжается отделка. Комплекс готов на 60 процентов.
Заместителя мэра отметил, что новый скоропомощный комплекс пропускной способностью до 300 больных в сутки будет объединять в себе новое приемное отделение с четкой системой распределения пациентов по трем зонам, диагностическое — на 30 коек — с современной техникой, лучевой диагностики, экстренный операционный блок, малую операционную и реанимацию.
— В настоящее время продолжаются работы по устройству инженерных коммуникаций. Строители приступили к благоустройству прилегающей территории, — уточнил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов
До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в городе открыли еще три столичные поликлиники после капитального ремонта по новому московскому стандарту.