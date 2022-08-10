Бочкарев рассказал об экспериментальных решениях в планировке школы в Левобережном районе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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При строительстве здания школы № 158 в Левобережном районе столицы были применены экспериментально-планировочные решения. Об этом в среду, 10 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что учебный корпус школы проектировали с учетом функционального разделения на дошкольное отделение, группы дошкольной подготовки и школьное отделение.

— Экспериментально-планировочные решения, использованные при проектировании, и применение мобильных перегородок обеспечивают возможность трансформации соседних помещений в единое пространство. Таким образом, можно создавать различные конфигурации помещений в зависимости от конкретных задач и образовательных потребностей, — рассказал заммэра.

По его словам, в школе, помимо учебных классов, обустроены помещения для отдыха, дополнительных занятий и различных секций, а также музыкальный зал, актовый зал с артистическими и кладовой, библиотека с читальным залом и столовая.

Также в здании создана комфортная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, в нем есть медблок, кабинеты психолога и логопеда, подчеркнул глава Строительного комплекса.

Он добавил, что на прилегающей территории обустроены амфитеатр, игровые и спортивные площадки, а также беседки и парковки для велосипедов и самокатов.

Накануне итоги строительства новой школы в районе Левобережный оценил мэр Москвы Сергей Собянин.