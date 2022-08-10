Эндокринолог рассказала, какие летние продукты могут вызвать скачки сахара

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Врач-эндокринолог Татьяна Рутковская рассказала, какие продукты могут спровоцировать повышение сахара выше нормы.

В лидерах рейтинга продуктов, которые повышают глюкозу в крови, стоят различные сладкие напитки — газировки, соки, безалкогольные коктейли с добавлением сиропа. Стоит выбирать варианты без сахара, либо в минеральную газировку можно добавлять лимон, мяту, огурец для вкуса.

Аккуратнее стоит быть с фруктами. В них содержатся натуральные сахара (фруктоза), которые также повышают уровень глюкозы.

— Особенно тем, у кого есть сахарный диабет, стоит быть с фруктами и ягодами поаккуратнее. Нельзя сказать, что им совсем нельзя такие продукты, но все же надо проявить умеренность — не больше 100–150 граммов за раз, — пояснила она в комментарии aif.ru.

Еще одно любимое многими летнее лакомство — мороженое. В стаканчике с мороженым без добавок содержится много жиров, сахар будет повышаться постепенно. Резкий скачок могут спровоцировать разновидности мороженого с добавками: шоколадом, джемом и другими начинками.

Чаще всего люди заедают сладкими продуктами некоторый дискомфорт. Необходимо осознать причину такого состояния и заменить привычку на более полезную, рассказал журналистам в среду, 10 августа, психолог Илья Шабшин.