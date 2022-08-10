Новому зданию детского сада «Маячок» в Южнопортовом районе Москвы присвоили адрес

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Россия, Москва, Дубровский проезд, 7 Карта всех событий

Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации присвоили адрес новому зданию детского сада, расположенному в Южнопортовом районе. Об этом в среду, 10 августа, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Новое здание детского сада «Маячок» площадью более 3,2 тысячи квадратных метров находится по адресу Дубровский проезд, дом 7. По объекту подготовили документацию технического учета и технический план, после чего детский сад ввели в эксплуатацию, — сказал он.

Отмечается, что новое здание расположилось на месте снесенного дошкольного учреждения. Работы по его возведению проводились в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы. Специалисты уже завершили отделочные работы и провели монтаж оборудования, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытие детского сада на улице Лавриненко в районе Некрасовка необходимо ускорить. По его словам, в районе за последние несколько лет было построено 17 объектов образования. Однако все еще ощущается реальный дефицит.