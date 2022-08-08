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Собянин поручил ускорить открытие детского сада в Некрасовке

Евгений Белоусов
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Собянин поручил ускорить открытие детского сада в Некрасовке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, улица Лавриненко Карта всех событий

Открытие детского сада на улице Лавриненко в районе Некрасовка необходимо ускорить. Такое заявление сделал в понедельник, 8 августа, мэр Москвы Сергей Собянин.

— Процесс передачи детского сада в эксплуатацию департаменту образования, конечно, держать под контролем, времени остается не так много, — отметил мэр.

По словам Собянина, в районе за последние несколько лет было построено 17 объектов: детские сады и школы. Однако все еще ощущается реальный дефицит, поэтому сейчас на стройке находятся еще шесть объектов.

Генеральный директор ООО «Миланстрой» Багадир Алиев доложил мэру, что детский сад начнет работу уже в сентябре этого года. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фасада, монтаж внутренних инженерных систем и лифтового оборудования, благоустройство прилегающей территории. Учреждение рассчитано на 350 детей.

Собянин также рассказал, что около 120 тысяч квадратных метров технологических площадей индустриального парка «Руднево» будет введено в эксплуатацию в 2022 году. Мэр столицы отметил важность создания новых рабочих мест. Поэтому часть участка, отданного под застройку жилья, будет переведена в промышленные виды использования.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Северном Бутове к третьему кварталу 2023 года. Комплекс будет называться «Качаловский». Сейчас специалисты уже завершили монолитные работы и устраивают фасад и кровлю будущего здания.

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