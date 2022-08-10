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Автоэксперт рассказал, какие машины можно купить за миллион рублей на вторичном рынке

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт рассказал, какие машины можно купить за миллион рублей на вторичном рынке
Дорога / Фото: Анна Быкова

Среди подержанных кроссоверов не дороже миллиона рублей выбор сводится к китайским, корейским и французским брендам. Об этом рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Среди китайских кроссоверов для россиян доступны Jac, Faw, Brilliance, Haval.

Если отбросить варианты китайского автопрома, то, по словам эксперта, выбор сведется к корейским и французским брендам.

— Среди подержанных автомобилей можно выбирать среди «корейцев» — Hyundai и KIA. Например, кроссовер Hyundai Creta. Вторая группа — автомобили французского производства. Это могут быть Renault Kaptur или Duster, построенные на платформе Logan, — отметил он в комментарии Nation News.

Эксперт отметил, что можно покупать немецкие автомобили, но на них дорогие запчасти.

Полисы ОСАГО в августе станут дороже. О том, насколько вырастет их стоимость и какие еще нововведения ждут автомобилистов в последний летний месяц, — в материале «Вечерней Москвы».

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