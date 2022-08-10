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Департамент городского имущества принял 46 тысяч обращений через электронную приемную

Геннадий Юркевич
Город
Департамент городского имущества принял 46 тысяч обращений через электронную приемную
Фото: depositphotos

Электронная приемная департамента городского имущества на mos.ru с начала 2022 года приняла почти 46 тысяч запросов от посетителей. Через нее поступает уже больше 60 процентов всех обращений в ведомство. Об этом в среду, 10 августа, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— Самым востребованным способом обращения в департамент городского имущества у горожан и бизнеса является сервис «Электронная приемная», популярность которого растет с каждым годом, — рассказал Максим Гаман.

Обратиться в департамент городского имущества через электронную приемную есть возможность по любым вопросам. Чаще юридическим лицам интересно администрирование договорных платежей. Простых жителей чаще заботят жилищные вопросы, в том числе переселение, которое проходит по программе реновации.

Сервис очень удобен, человеку не нужно выходить из дома для того, чтобы заполнить онлайн-форму. Избежать ошибок помогут подсказки, а интерфейс позволит добавить все нужные документы, передает сайт правительства и мэра Москвы.

9 августа руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что более 20 тысяч столичных семей воспользовались бесплатным сервисом помощи при переезде в новостройки по программе реновации с запуска его работы.

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