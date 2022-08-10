Мэр Мадрида сообщил пранкерам о готовности выслать украинцев на родину

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Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда заявил, что испанская столица при необходимости готова депортировать приехавших с Украины мужчин на родину, чтобы они участвовали там в боевых действиях. Об этом он сообщил в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Уточняется, что пранкеры позвонили главе Мадрида и представились мэром Киева Виталием Кличко. От его лица они попросили Мартинеса-Альмейду помочь в депортации граждан Украины. По их словам, часть мужчин сбежала из страны, попытавшись скрыться от военной службы.

— Мадрид поддерживает отправку украинцев обратно на Украину для участия в боевых действиях. Я думаю, что, несомненно, необходимо еще больше солдат для участия в боевых действиях против России, — цитирует мэра Мадрида ТАСС.

2 августа обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин заявил, что множество украинцев переходит на сторону России из-за репрессий местных властей. По его словам, Киев поразила массовая «шпиономания».