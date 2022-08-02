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The Federalist: Украинцы массово переходят на сторону России из-за бесчинств властей

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
The Federalist: Украинцы массово переходят на сторону России из-за бесчинств властей
Фото: depositphotos

Множество украинцев переходит на сторону России из-за репрессий местных властей. Об этом во вторник, 2 августа, заявил обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин.

— То, как свирепо полицейское государство сверкает очами на украинских граждан, — и неважно, повинны ли они в симпатиях к Москве или нет, — пугает, — заявил он.

По словам обозревателя, Киев поразила массовая «шпиономания». Решение президента Владимира Зеленского уволить главу СБУ ясно показало, что дела о госизмене стали для правительства навязчивой идеей, считает автор.

Такую реакцию Киева, предполагает Тобин, отчасти можно объяснить симпатиями множества жителей страны к России, передает РИА Новости.

В начале июля Зеленский сообщил, что уволил генерального прокурора Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова из-за многочисленных фактов государственной измены сотрудников их ведомств.

Он уточнил, что в стране начато 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из которых уже предъявили обвинение. Также украинский лидер сменил руководителей СБУ в пяти регионах страны.

О том, почему Зеленскому приходится увольнять бывших единомышленников, — в материале «Вечерней Москвы».

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