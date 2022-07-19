Зеленский сменил пять региональных глав СБУ

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти регионах страны. Информация об этом появилась на сайте главы государства во вторник, 19 июля.

Так, главой СБУ в Харьковской области стал Александр Куць, в Сумской — Эдуард Федоров, в Полтавской — Иван Рудницкий, в Закарпатской — Евгений Борзилов, а в Днепропетровской — Сергей Лысак.

В украинских СМИ отметили, что некоторые из должностных лиц уже занимали соответствующие посты в других областях. Например, Лысак до этого работал в Житомирской области, Рудницкий — в Закарпатской, а Борзилов — в Полтавской, передает ТАСС.

17 июля Зеленский сообщил, что уволил генерального прокурора Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова из-за многочисленных фактов государственной измены сотрудников их ведомств.

Он уточнил, в стране начато 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из которых уже предъявили обвинение.