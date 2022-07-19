Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский сменил пять региональных глав СБУ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский сменил пять региональных глав СБУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти регионах страны. Информация об этом появилась на сайте главы государства во вторник, 19 июля.

Так, главой СБУ в Харьковской области стал Александр Куць, в Сумской — Эдуард Федоров, в Полтавской — Иван Рудницкий, в Закарпатской — Евгений Борзилов, а в Днепропетровской — Сергей Лысак.

В украинских СМИ отметили, что некоторые из должностных лиц уже занимали соответствующие посты в других областях. Например, Лысак до этого работал в Житомирской области, Рудницкий — в Закарпатской, а Борзилов — в Полтавской, передает ТАСС.

17 июля Зеленский сообщил, что уволил генерального прокурора Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова из-за многочисленных фактов государственной измены сотрудников их ведомств.

Он уточнил, в стране начато 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из которых уже предъявили обвинение.

Украина Владимир Зеленский СБУ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте