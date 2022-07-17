Зеленский уволил генпрокурора и отстранил от должности главу СБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства в воскресенье, 17 июля.

— В соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора, — говорится в документе.

Отмечается, что должность занял ее заместитель Алексей Симоненко. Кроме того, украинский лидер отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова, передает ТАСС.

10 июля стало известно, что замминистра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины назначили 25-летнюю Анну Сергееву, у которой до этого не было опыта работы в госсекторе. Отмечается, что ее зарплата в два раза превышает оклад Зеленского.

В начале июля Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника. Также своими указами он освободил с должности посла Ирана Сергея Бурдиляка, Грузии — Игоря Долгова, Словакии — Юрия Мушку, Португалии — Инну Огнивец, Ливана — Игоря Осташа.