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Зеленский объяснил, что отставки генпрокурора и главы СБУ связаны с госизменой

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский объяснил, что отставки генпрокурора и главы СБУ связаны с госизменой
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уволил генерального прокурора Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова из-за многочисленных фактов государственной измены сотрудников их ведомств.

Он уточнил, в стране начато 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из которых уже предъявили обвинение.

— Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ, — заявил украинский лидер в воскресенье, 17 июля.

Президент Украины подтвердил, что в субботу, 16 июля, был задержан бывший глава СБУ в Автономной Республике Крым по подозрению в госизмене. Он отметил, что уволил этого человека еще в начале российской спецоперации, сообщает ТАСС.

В начале июля Зеленский уволил посла в ФРГ Андрея Мельника. Также своими указами он освободил с должности посла Грузии — Игоря Долгова, Ирана Сергея Бурдиляка, Португалии — Инну Огнивец, Словакии — Юрия Мушку и Ливана — Игоря Осташа.

Украина Госизмена приказ об увольнении
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