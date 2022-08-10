На участке МСД строят четыре перехода в раойне улиц Севанской и Бехтерева

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Бехтерева, 41к1 Карта всех событий

Четыре подземных пешеходных перехода строят на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) в районе улиц Севанской и Бехтерева. Об этом в среду, 10 августа, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По словам Загрутдинова, один из переходов почти доделан, еще три — наполовину.

— Строительство подземного перехода на улице Бехтерева (дом 41, корпус 1) практически завершили, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, — уточнил он.

Другие три перехода строят на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги в районе улиц Севанской (дом 29г) и Бехтерева (дом 15, строение 5, и дом 11, корпус 1). В общем счете здесь будут построено 11,5 километра дорог, в том числе четыре путепровода, передает слова главы департамента строительства сайт правительства и мэра Москвы.

— В настоящее время на объектах строители ведут работы по подготовке поверхности для отделки, по устройству лестничных сходов и гранитной отделке полов, — добавил Загрутдинов.

МСД называют главным проектом дорожного строительства в столице. Новый путь объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. По магистрали длиной 68 километров будет возможно проехать через всю Москву без светофоров за 40 минут.

8 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время на территории столичного района Некрасовка появится МСД. Также он напомнил об открывшихся три года назад сразу трех станциях метро — «Некрасовка», «Лухмановская» и «Улица Дмитриевского».