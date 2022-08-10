ФИФА рассматривает возможность переноса чемпионата мира по футболу в Катаре

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Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вопрос о переносе старта чемпионата мира 2022 года в Катаре с 21 ноября на 20-е. Об этом в среду, 10 августа сообщила испанская спортивная газета Marca.

По данным издания, решение связано с традиций турнира. Согласно ей, чемпионат должна открывать команда-хозяйка. Однако из-за состоявшихся в апреле перемен в расписании перед игрой Катара и Эквадора стоят матчи Нидерланды — Сенегал и Англия — Иран.

Планируется, что перенос начала чемпионата позволит перенести игру Катара на день раньше. Так, традиция турнира не будет нарушена. Окончательное решение будет принято путем голосования с участием президента ФИФА Джанни Инфантино и глав шести футбольных конфедераций, передает РИА Новости.

23 июня стало известно, что сборная России поднялась 35-ю строчку в обновленном рейтинге Международной федерации футбола. На счету команды 1493 очка. Лидером списка является сборная Бразилии — 1837 очков. Следом за ней идет Бельгия с 1821 баллом. Замыкают тройку лидеров аргентинцы с 1770 очками.