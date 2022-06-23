Сборная России по футболу поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России поднялась 35-ю строчку в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Рейтинг опубликован в четверг, 23 июня.

На счету сборной России 1493 очка. Лидером списка является сборная Бразилии (1837 очков), на втором месте идет команда Бельгии (1821), на третьем — аргентинцы (1770). На четвертое место опустилась сборная Франции (1764), на пятом месте находится команда Англии (1737), действующие чемпионы Европы, итальянцы, опустились на седьмую строчку (1713), на шестое место переместились испанцы (1716). Также в десятке лучших оказались Нидерланды (1679), Португалия (1678) и Дания (1665), сообщает ТАСС.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления». Данные меры были приняты бюро совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА. При этом УЕФА исключил московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.

В начале мая стало известно, что сборная России по футболу не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23. Еще одним решением УЕФА отстранил клубы из России от участия в еврокубках на сезон-2022/23.