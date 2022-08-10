Проще, чем кажется: замена водительского удостоверения в 2022 году
Сюжет:Проще, чем кажется
Россиянам, у которых истекает срок действия водительских прав, напомнили о своевременной замене документа. Юрист Лев Воропаев рассказал «Вечерней Москве», какие существуют варианты замены водительского удостоверения, что для этого необходимо и какое наказание предусмотрено за езду с истекшим сроком действия документа.
Для замены прав необходимо иметь:
Медицинскую справку образца № 003-В/у;
Документ о том, что водитель проходил подготовку в автошколе;
Старое водительское удостоверение;
Квитанция об оплате госпошлины;
Заявление о замене прав.
Заменить права можно:
Через ГИБДД;
Через госуслуги;
Через МФЦ.
Сколько стоит:
Госпошлина составляет 2000 рублей;
Через портал «Госуслуги» гражданин платит 1400 рублей;
Медкомиссия в госполиклинике стоит около 1300 рублей.
Что будет, если не менять права
Лицо, которое не заменило удостоверение, лишается права водить машину. Такому гражданину грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.