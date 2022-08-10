Проще, чем кажется: замена водительского удостоверения в 2022 году

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Россиянам, у которых истекает срок действия водительских прав, напомнили о своевременной замене документа. Юрист Лев Воропаев рассказал «Вечерней Москве», какие существуют варианты замены водительского удостоверения, что для этого необходимо и какое наказание предусмотрено за езду с истекшим сроком действия документа.

Для замены прав необходимо иметь:

Медицинскую справку образца № 003-В/у;

Документ о том, что водитель проходил подготовку в автошколе;

Старое водительское удостоверение;

Квитанция об оплате госпошлины;

Заявление о замене прав.

Заменить права можно:

Через ГИБДД;

Через госуслуги;

Через МФЦ.

Сколько стоит:

Госпошлина составляет 2000 рублей;

Через портал «Госуслуги» гражданин платит 1400 рублей;

Медкомиссия в госполиклинике стоит около 1300 рублей.

Что будет, если не менять права

Лицо, которое не заменило удостоверение, лишается права водить машину. Такому гражданину грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.