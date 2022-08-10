Выставка гладиолусов пройдет в Ботаническом саду МГУ с 18 по 20 августа

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Ботанический сад Московского государственного университета Карта всех событий

С 18 по 20 августа в Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» пройдет ежегодная выставка гладиолусов. Об этом в среду, 10 августа, сообщила пресс-служба сада.

— Московский клуб гладиолусоводов представит сорта и гибриды гладиолусов как отечественной, так и зарубежной селекции, в том числе и новинки. Все цветы выращены членами клуба в условиях Подмосковья и ближайших регионов, — уточнили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что на выставке представят цветы самой разной палитры: белые, черные, зеленые, голубые, каштановые, коричневые. У посетителей будет возможность увидеть гладиолусы с переливами, каймой, ярким контрастным пятном и многоцветные, передает Агентство городских новостей Москва.

9 августа пресс-служба ВДНХ сообщила, что с 12 по 21 августа в столице состоится международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди на ВДНХ», где посетители смогут посмотреть более 20 садов и арт-объектов от дизайнеров из России и Белоруссии.