Госавтоинспекция назвала самые частые причины аварий

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Госавтоинспекция Москвы посчитала статистику по дорожно-транспортным происшествиям за первые семь месяцев 2022 года. Так, главной причиной ДТП в Москве стало несоответствие скорости конкретным условиям. Об этом в среду, 10 августа рассказали в пресс-службе ведомства.

Также часто ДТП происходят из-за несоблюдения безопасной дистанции и очередности проезда.

Помимо этого в список причин аварий вошло пересечение проезжей части в неположенном месте.

Всего по информации Telegram-канала «Госавтоинспекция Москвы» за первые семь месяцев 2022 года в Москве зарегистрировано 4 422 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 175 человек и еще 5 029 пострадало.

Из этого числа 431 ДТП произошло с участием детей, в результате которых два ребенка погибло, еще 458 получили травмы различной степени тяжести.

10 августа Госавтоинспекция рассказала, что за ночь в Москве под колеса автомобиля попали три ребенка.