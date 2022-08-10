Кириенко заявил о готовности НАТО воевать против России «до последнего украинца»

Фото: Администрация президента РФ

Североатлантический альянс будет «с удовольствием воевать» против РФ на украинской территории «до последнего украинца». Об этом в среду, 10 августа, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он отметил, что киевские власти отдали страну и ее граждан «в использование», чтобы на ее территории выстроили «фундаментальное противостояние западного сообщества против России».

— Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь, — подчеркнул Кириенко во время открытия форума молодых политологов РФ «Дигория».

По его словам, Россия прекрасно понимает, что противостоит всему блоку НАТО «просто на территории Украины и руками украинцев», передает ТАСС.

До этого бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что западные страны пытаются освещать украинский кризис лишь с выгодных им самим позиций и не затрагивают важные вопросы.

По мнению Клауса, западные лидеры не хотят обсуждать опасения Москвы о приближении НАТО к ее границам. Запад также предпочитает умолчать, заметил политик, о растущей враждебности Киева по отношению к Москве и к русскоязычному населению самой Украины.