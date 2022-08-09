Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экс-президент Чехии Клаус обвинил Запад в замалчивании неудобной правды об Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-президент Чехии Клаус обвинил Запад в замалчивании неудобной правды об Украине
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Западные страны пытаются освещать украинский кризис лишь с выгодных им самим позиций и не затрагивают важные вопросы. Такое мнение во вторник, 9 августа, высказал бывший президент Чехии Вацлав Клаус.

— Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине — путь к новому рабству и несвободе. Поэтому так важно перестать отмалчиваться по некоторым вопросам, которые требуют решительной дискуссии, — заявил он.

По мнению Клауса, западные лидеры не хотят обсуждать опасения Москвы о приближении НАТО к ее границам. Запад также предпочитает умолчать, заметил политик, о растущей враждебности Киева по отношению к Москве и к русскоязычному населению самой Украины.

Подобное умалчивание неудобных фактов и однобокая повестка, утверждает Клаус, очень опасны, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в нарушении международных правовых норм и военного права. Она задокументировала случаи, когда украинские военные размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирных граждан.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ на опубликованный документ заявил, что организация пытается «амнистировать» Россию.

В свою очередь российские дипломаты выразили надежду на то, что результаты исследования организации подтолкнут американцев к правильным выводам.

Украина Чехия Россия Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте