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Западные страны пытаются освещать украинский кризис лишь с выгодных им самим позиций и не затрагивают важные вопросы. Такое мнение во вторник, 9 августа, высказал бывший президент Чехии Вацлав Клаус.

— Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине — путь к новому рабству и несвободе. Поэтому так важно перестать отмалчиваться по некоторым вопросам, которые требуют решительной дискуссии, — заявил он.

По мнению Клауса, западные лидеры не хотят обсуждать опасения Москвы о приближении НАТО к ее границам. Запад также предпочитает умолчать, заметил политик, о растущей враждебности Киева по отношению к Москве и к русскоязычному населению самой Украины.

Подобное умалчивание неудобных фактов и однобокая повестка, утверждает Клаус, очень опасны, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в нарушении международных правовых норм и военного права. Она задокументировала случаи, когда украинские военные размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирных граждан.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ на опубликованный документ заявил, что организация пытается «амнистировать» Россию.

В свою очередь российские дипломаты выразили надежду на то, что результаты исследования организации подтолкнут американцев к правильным выводам.