Новый сезон онлайн-шоу «ОК на связи!» стартовал с интервью Бельковича

Фото: Пресс-служба соцсети «Одноклассники»

В Сети стартовал новый сезон онлайн-шоу социальной сети Одноклассники «ОК на связи!». Открыл его шеф-повар, ресторатор, телеведущий, автор кулинарных книг и блогер Александр Белькович.

С ресторатором провели эксклюзивное интервью. Белькович рассказал о съемках в новом тревел-шоу, как начал сниматься на телевидении. Кроме того, он поделился, как начал работать в 14 лет и какие сложности у него были в ресторанном бизнесе.

— Я всегда был маленьким обжорой. Мне очень нравилось ходить в гости и есть. Я родился на Севере, там часто не хватало продуктов, зимой у меня была только замороженная клюква, брусника, квашеная капуста, грибы и картошка, которую я заедал чесноком, — сказал шеф-повар.

Кроме того, блогер поделился историей своей карьеры. По его словам, в 17 лет он переехал из Северодвинска в Москву. Там он начал учиться выстраивать работу, кулинарии и многому другому. Позже ему предложили стать шеф-поваром в Санкт-Петербурге, где ему удалось открыть 15 ресторанов одной компании.

15 июля сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» представила новый функционал для публикации лонгридов. Благодаря ему пользователи «ОК» смогли создавать и форматировать полноценные статьи с помощью удобного редактора.