В новом пакете санкций ЕС предложили запретить выдачу «шенгена» россиянам

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В Евросоюзе идет обсуждение содержания седьмого пакета антироссийских санкций, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз. Об этом в среду, 10 августа, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

— По этому поводу пока нет единой позиции, также и со стороны федерального правительства, как относиться к этому, — уточнил он.

Хебештрайт также отметил, что сейчас компоненты седьмого пакета находятся в активном обсуждении, поэтому нельзя сказать точно, какие новые ограничения появятся в нем, передает РИА Новости.

На фоне геополитического кризиса некоторые европейские политики предложили перестать выдавать туристические визы россиянам, в том числе и «шенген», необходимый для посещения стран ЕС. В Кремле заявили, что в случае отказа россиянам в шенгенских визах Россия отреагирует крайне негативно.

«Вечерняя Москва» побеседовала с вице-президентом Российского союза туриндустрии Юрием Барзыкиным о том, какие страны больше всех потеряли из-за отсутствия российских туристов. По его словам, это страны на берегу Средиземного моря, а также Чехия и Венгрия.