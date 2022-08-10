Правозащитники призвали Путина распространить мораторий на смертную казнь в ДНР

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ученые и правозащитники из России направили президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо, в котором было предложено распространить мораторий на применение смертной казни на территории Донецкой народной республики. Об этом в среду, 10 августа, сообщает РБК.

Факт обращения к президенту также подтвердили правозащитники, деятели науки и культуры, которые его подписали.

— Господин президент! Владимир Владимирович! Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой народной республике... Мы просим вас о милосердии, — говорится в письме.

Авторы обращения попросили Путина предложить главе ДНР Денису Пушилину распространить мораторий на применение смертной казни на территории республики, передает РБК.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) призвали Россию «незамедлительно передать» под контроль Киева Запорожскую АЭС. В документе дипломаты выразили обеспокоенность потенциальными угрозами на украинских ядерных объектах.