Страны G7 призвали Россию «незамедлительно передать» ЗАЭС под контроль Украины

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Министры иностранных дел страны «Большой семерки» (G7) призвали Россию «незамедлительно передать» под контроль Киева Запорожскую АЭС. Об этом говорится в заявлении глав МИД.

В документе дипломаты выразили обеспокоенность потенциальными угрозами на украинских ядерных объектах.

Кроме того, они выразили поддержку МАГАТЭ в их действиях по усилению безопасности ядерных объектов и настаивают, чтобы туда были отправлены эксперты, передает ТАСС.

Российская сторона запросила проведение в четверг, 11 августа, заседания Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских сил на Запорожскую атомную электростанцию.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти сознательно обстреливают ЗАЭС, чтобы заставить Россию вывести свои силы из региона.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ситуации вокруг обстрелов Киева по Запорожской АЭС мир «ходит по краю». Действия ООН с блокировкой миссии МАГАТЭ были крайне безответственными.