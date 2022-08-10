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Мосгортранс ввел единовременную выплату для новых сотрудников без опыта работы

Александр Афонин
Город
Мосгортранс ввел единовременную выплату для новых сотрудников без опыта работы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Новые сотрудники Мосгортранса смогут получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Средства направят молодым специалистам без опыта работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в среду, 10 августа.

— С начала года в Мосгортранс трудоустроили почти 4 тысячи человек. Сейчас предприятию нужны водители, слесари и контролеры — ждем всех желающих в нашу команду. Молодые специалисты без опыта получат единовременную выплату 20 тысяч рублей, — рассказал он.

Выплаты поступят после трудоустройства. Их смогут получить выпускники высших учебных заведений, школ и колледжей. Подробности можно уточнить в Центре подбора персонала Транспортного комплекса Москвы.

Накануне сообщалось, что в учебном центре «Профессионал» городской службы занятости стартовал совместный проект с крупнейшей столичной компанией по обслуживанию лифтов и эскалаторов. В рамках программы москвичи могут бесплатно обучиться на курсах электромехаников лифтов, после чего устроиться в компанию на работу.

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