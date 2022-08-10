Москвичам предложили проголосовать за дизайн «Тройки» для киосков печати

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Недавно «СберТройка» объявила конкурс на дизайн карты «Тройка» для киосков печати. В финал вышли два варианта, из которых столичный Дептранс предложил москвичам выбрать победителя.

— Из 20 прекрасных работ в финал прошли две идеи. Проголосуйте за лучшую, чтобы выбрать победителя, — говорится в сообщении.

Первый вариант оформления — дизайн под сканворд, который можно купить в любом киоске печати. Также в финал вышел дизайн с изображением киоска печати в виде избушки и его работницы. Это оформление карты вдохновлено Народной артисткой СССР Анастасией Зуевой, которая был известна своим образом рассказчицы сказок из советских кинофильмов.

1/2 Фото: Telegram / Дептранс Москвы 2/2 Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Идея победителя станет частью лимитированной серии карт «Тройка» для продажи в киосках печати. Итоги конкурса будут подведены 12 августа, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что владельцы «Тройки» могут копить бонусы за прошлые поездки с программой лояльности «Город». Их начисляют за каждое пополнение карты, главное условие — привязать свою «Тройку» в приложении программы.