Москвичам предложили проголосовать за дизайн «Тройки» для киосков печати
Недавно «СберТройка» объявила конкурс на дизайн карты «Тройка» для киосков печати. В финал вышли два варианта, из которых столичный Дептранс предложил москвичам выбрать победителя.
— Из 20 прекрасных работ в финал прошли две идеи. Проголосуйте за лучшую, чтобы выбрать победителя, — говорится в сообщении.
Первый вариант оформления — дизайн под сканворд, который можно купить в любом киоске печати. Также в финал вышел дизайн с изображением киоска печати в виде избушки и его работницы. Это оформление карты вдохновлено Народной артисткой СССР Анастасией Зуевой, которая был известна своим образом рассказчицы сказок из советских кинофильмов.
Идея победителя станет частью лимитированной серии карт «Тройка» для продажи в киосках печати. Итоги конкурса будут подведены 12 августа, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
До этого стало известно, что владельцы «Тройки» могут копить бонусы за прошлые поездки с программой лояльности «Город». Их начисляют за каждое пополнение карты, главное условие — привязать свою «Тройку» в приложении программы.