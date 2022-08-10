На Большой Калитниковской улице приостановлено движение трамваев из-за машины на путях
Россия, Москва, Большая Калитниковская улица Карта всех событий
Трамваи не могут проехать в районе остановки «Воловья улица» на Большой Калитниковской из-за оставленного на путях автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 10 августа.
В связи с этим трамваи на маршрутах № А, 40 и 45 задержатся, сообщала в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Сотрудники ведомства сообщили, что перечисленные маршруты временно изменены, и попросили пассажиров внимательно слушать объявления машинистов.
В понедельник, 8 августа, в районе площади Крестьянская Застава движение трамваев заблокировал автокран.