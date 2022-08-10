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На Большой Калитниковской улице приостановлено движение трамваев из-за машины на путях

Степан Жирнов
Происшествия
На Большой Калитниковской улице приостановлено движение трамваев из-за машины на путях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Калитниковская улица Карта всех событий

Трамваи не могут проехать в районе остановки «Воловья улица» на Большой Калитниковской из-за оставленного на путях автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 10 августа.

В связи с этим трамваи на маршрутах № А, 40 и 45 задержатся, сообщала в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Сотрудники ведомства сообщили, что перечисленные маршруты временно изменены, и попросили пассажиров внимательно слушать объявления машинистов.

В понедельник, 8 августа, в районе площади Крестьянская Застава движение трамваев заблокировал автокран.

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