Автокран парализовал движение трамваев на площади Крестьянская Застава

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Автокран, который двигался по проезжей части с поднятой стрелой, стал причиной обрыва контактной сети трамвая на площади Крестьянская Застава. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время аварийные службы восстанавливают контактную сеть, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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До этого сообщалось, что трамваи № А, 38, 40 и 43 задерживаются на площади Крестьянская Застава в связи с повреждением контактной сети.