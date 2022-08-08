Ряд трамваев задерживается на площади Крестьянская Застава

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Крестьянская Застава Карта всех событий

Трамваи № А, 38, 40 и 43 задерживаются на площади Крестьянская застава. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной задержки трамваев стало повреждение контактной сети, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 августа на Открытом шоссе задерживались трамваи № 2, 13 и 36 из-за упавшего на контактную сеть дерева. Инцидент произошел в районе остановки «Тагильская улица». Движение трамваев через некоторое время удалось восстановить.

До этого сообщалось, что движение транспорта временно изменится на двух улицах на западе и востоке столицы. Причиной стало проведение строительных работ.

Так, с 1 по 16 августа ограничения введут в районе дома 20 на Гродненской улице в Можайском районе, а с 17 августа по 1 сентября — в районе дома 18.