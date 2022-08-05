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Упавшее дерево привело к задержке трамваев на востоке Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Упавшее дерево привело к задержке трамваев на востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

На Открытом шоссе задерживаются трамваи трех маршрутов из-за упавшего на контактную сеть дерева. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что инцидент произошел в районе остановки «Тагильская улица». В результате падения дерева задерживаются маршруты № 2, 13 и 36.

Маршруты движения транспорта были временно изменены. Москвичей призвали сохранять внимательность и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение транспорта временно изменится на двух улицах на западе и востоке столицы. Причиной стало проведение строительных работ.

Так, с 1 по 16 августа ограничения введут в районе дома 20 на Гродненской улице в Можайском районе, а с 17 августа по 1 сентября — в районе дома 18.

Кроме того, в связи с проведением строительных работ на Промышленной улице в столичном районе Царицыно будет перекрыто движение транспорта. Так, проезд ограничат от улицы Бехтерева до дома 4, строение 1, на Промышленной улице.

Восточный административный округ (ВАО) Деревья Трамваи
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