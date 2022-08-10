Собянин рассказал о развитии программы паллиативной помощи в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Несколько лет назад в столице создали программу паллиативной помощи горожанам, которую продолжат развивать. Об этом в среду, 10 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Несколько лет назад мы составили в Москве программу паллиативной помощи и продолжаем ее развивать. Изменили сам подход: на первом месте забота о тяжелобольных людях и при необходимости постоянный уход в клиниках и хосписах, — сообщил он.

Глава города добавил, что сегодня москвичи могут обратиться в специальные отделения в городских стационарах, обратиться в службу поддержки и многое другое. Кроме того, в городе был открыт многопрофильный центр паллиативной помощи.

На данный момент специалисты продолжают его комплексное обновление. Сегодня уже окончены работы в главном корпусе и начал свою работу Дом сестринского ухода «Люблино». По словам мэра столицы, правительство города планирует создать комфортные условия работы для сотрудников и предоставить лучшую в мире паллиативную помощь горожанам, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин утвердил наименования 22 строящихся станций метро. Решение принималось с учетом результатов соответствующего голосования в проекте «Активный гражданин».