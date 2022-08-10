Собянин утвердил наименования 22 строящихся станций метро

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Названия получили 22 строящиеся станции столичного метро. Соответствующее постановление в среду, 10 августа, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Решение относительно названий принималось с учетом результатов соответствующего голосования в проекте «Активный гражданин».

Так, конечная станция Сокольнической линии подземки получила название «Потапово» (проектное название «Новомосковская»).

Станция Люблинско-Дмитровской линии возле перекрестка Проектируемого проезда № 1423 и Южнопортовой улицы будет называться «Южный порт».

Также получили названия четыре станции на строящейся Троицкой линии подземки: «Генерала Тюленева» расположится рядом с пересечением улиц Генерала Тюленева и Теплый Стан; «Кедровая» — вдоль Калужского шоссе возле перекрестка с Армейской улицей; «Новаторская» будет находиться вдоль улицы Новаторов, возле примыкания к Ленинскому проспекту; «Ватутинки» — возле примыкания к Калужскому шоссе Проектируемого проезда № 7166.

Конечная станция Арбатско-Покровской линии, которая появится у пересечения Сахалинской и Уссурийской улиц, будет называться «Гольяново».

Помимо этого, наименования присвоены восьми станциям перспективной Бирюлевской линии: «ЗИЛ», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская».

Также глава города утвердил названия пяти станций строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Они будут называться «Звенигородская», «Народное ополчение», «Серебряный Бор», «Строгино» и «Липовая роща».

Еще две станции строящейся БКЛ будут называться «Нагатинский Затон» (возле пересечения Коломенской улицы с Коломенской набережной) и «Нижегородская» (между шоссе Фрезер и Рязанским проспектом), передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Собянин подвел итоги работы стройкомплекса за первую половину года.