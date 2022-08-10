Полицейские спасли девушку в Северном Тушине

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Россия, Москва, Планерная улица Карта всех событий

В Москве двое полицейских спасли девушку от падения с балкона. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по Северо-Западному административному округу в среду, 10 августа.

Инцидент произошел в жилом доме на Планерной улице. Старший сержант полиции Юрий Довганов и сержант Никита Соловьев прибыли на место и спасли девушку.

Вскоре после этого сотрудники МВД передали ее специалистам скорой помощи.

Во вторник, 9 августа, пожарные спасли двух человек при тушении возгорания на Бутырском Валу.