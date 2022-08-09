Два человека спасли при тушении пожара на Бутырском Валу

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Бутырский Вал, 30 Карта всех событий

Во время тушения пожара на Бутырском Валу спасли двух человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС во вторник, 9 августа.

По словам собеседника «ВМ», одного человека вытащили по автолестнице с девятого этажа жилого дома, второго вывели по маршевой лестнице.

Журналисты на месте пожара смогли пообщаться с одним из пострадавших.

— Услышала треск, как будто кто-то стучится в дверь, хорошо, что не открыла, — рассказывает спасенная женщина «Москве 24», — посмотрела в глазок, а там уже все в черном дыму.

По словам пострадавшей, задымление произошло и в коридоре, огонь рвался в ее жилье. Женщина надышалась дымом, но медицинский осмотр показал, что кислород в норме.

Во вторник, 9 августа, в 11:53 загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажного дома № 28 на Бутырском Валу. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

К 12:22 возгорание было локализовано, к 12:26 — ликвидировано.

Для тушения пожара движение по Бутырскому Валу было временно ограничено.