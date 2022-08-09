Движение транспорта на улице Бутырский Вал перекрыли из-за пожара

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Бутырский Вал, 30 Карта всех событий

Движение транспорта на улице Бутырский Вал ограничено из-за пожара в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 9 августа.

В результате возгорания было перекрыто движение транспорта в сторону Третьего транспортного кольца. Столичных водителей призвали заранее выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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Пожар, о котором идет речь, произошел на улице Бутырский Вал в доме 30.

До этого сообщалось, что на внутренней стороне 12-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля. По данным собеседника «ВМ», инцидент случился после развязки с Новорязанским шоссе. На место прибыли оперативные городские службы.

5 августа стало известно, что при движении по Варшавскому шоссе в сторону области в районе Новоданиловского проезда загорелся автомобиль. Движение на участке дороги было затруднено.