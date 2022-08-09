Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Бутырский Вал

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Бутырский Вал, 30 Карта всех событий

В квартире жилого дома произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 9 августа.

Пожар произошел на улице Бутырский Вал, дом 30.

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— На улице Бутырский Вал в районе дома 30 произошло возгорание в жилом доме. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

В результате пожара было перекрыто движение транспорта по участку в сторону Третьего транспортного кольца. Москвичей призвали сохранять внимательность и выбирать заранее пути объезда.

До этого сообщалось, что сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона потушили возгорание в выселенном здании в Головинском районе. Отмечается, что для тушения огня были задействованы шесть водяных стволов.